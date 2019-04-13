الشاورما السورية تجتاح مصر وتسيطر على السوق

أعلن حسن سليمان، مدير عام شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات، إن السوريون الذين جاءوا إلى مصر منذ سنوات، سيطروا بشكل كبير على سوق الشاورما السورية فى مصر.

وأكد سليمان أن المحلات السورية الصغيرة فى البداية دخلوا فى منافسة مع الكيانات المصرية الكبيرة التى تقدم "الشاورما المصرية" ولكن سرعان ما اتجهوا للانتشار بشكل كبير، وفق ما نقل موقع "المال" المصري.

وحول أبرز أسباب نجاح هذا المنتج بالمقارنة بالمنتجات الأخرى التي تقدمها المحلات السورية مثل الفلافل والفول وغيرها، شرح "سليمان" الأسباب قائلا "أسعار المحلات الصغيرة أقل من السلاسل الكبرى و الشاورما السورية لها مذاق خاص حاز على إعجاب المصريين".

وتابع "لكن الحال لم يكن كذلك مع الفلافل والفول حيث يستخدمون مكونات مختلفة قد يجربها المستهلك مرة ولكن يظل يفضل الخلطة والمكونات المصرية".

ولفت سليمان النظر إلى أن المطاعم السورية بدأوا أيضا التركيز على سوق المعجنات والفطائر والمناقيش السورية فى مصر خلال الفترة المقبلة لأنهم أيضا يقدمون فيها بعض الوصفات الجذابة.

وأشار مدير عام شركة أرابياتا للأغذية والمشروبات، إلى أن المطاعم السورية لم ينجحوا فى المنافسة على منتجات رئيسية أهمها "الفول والطعمية" لأنهم يستخدمون مواد خاصة تجعل منتجهم يختلف كثيرا عن المذاق المصري المتعارف عليه ومن ثم فإن أرابياتا والكيانات الكبرى الشبيهة ما زالت مسيطرة على "الفول والطعمية" فى مصر والعالم العربي كله.