"حزب الله": المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان

قال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، إن المخطط الأمريكي هزم في سوريا والعراق ولبنان، وفي أماكن ومواقع مختلفة في المنطقة، وهو قابل للانهزام في المحطات القادمة.