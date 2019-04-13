تسجيل
14:06 13 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    البرلمان اليمني في صنعاء

    سلطان البركاني... رئيس البرلمان اليمني الجديد الذي ألغى "عداد عبد الله صالح"

    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    انتخب البرلمان اليمني، المنعقد في شرق البلاد، اليوم السبت الشيخ سلطان البركاني رئيسا له، بغالبية أصوات النواب.

    وفي أول كلمة له عقب انتخابه، قال البركاني: "في هذا اليوم التاريخي والمفصلي في حياة شعبنا، لا يسعني إلا أن أتوجه لكم بأصدق آيات الشكر والتقدير، لاستجابتكم لدعوة فخامة الرئيس والمجيء لهذه المدينة التاريخية، وأعتز بالثقة التي منحتموني إياها".

    برلماني يمني منذ 1993

    ولد سلطان سعيد عبد الله البركاني عام 1956 في الضبيعة، وهي إحدى قرى عزلة عيال غفير بمديرية نهم التابعة لمحافظة صنعاء.

    البرلمان اليمني في صنعاء
    البرلمان اليمني يعقد أولى جلساته منذ 2015 بدعوة من الرئيس هادي
    تلقى تعليمه في مدينتي زبيد وجبلة ومدينة التربة، وتولى عددا من المناصب القيادية، إذ شغل منصب رئيس المجلس المحلي بمديرية المواسط اليمنية عام1985، وعضوا في مجلس الشورى قبل الوحدة اليمنية 1988ـ1993، ورئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام منذ العام 97 وحتى اليوم.

    انتخب في المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي 2005 أمينا عاما مساعدا، وترأس كثيرا من الوفود البرلمانية والدبلوماسية على المستوى الإقليمي والعربي.

    باتفاق عرف باسم "اتفاق فبراير" تمددت فترة المجلس لمدة عامين، وبحدوث الأزمة اليمنية مطلع 2011 لم تجر الانتخابات، وبحسب اتفاق المبادرة الخليجية تمددت لمدة عامين آخرين حتى 2014.

    البركاني و"إلغاء العداد" لصالح

    أثار تصريح للبركاني عن بقاء على عبد الله صالح في السلطة في لقاء مع فضائية "السعيد" اليمنية، حالة من الاستياء وردود فعل واسعة حينها.  

    وقال البركاني: "إن بقاء الرئيس في السلطة وحل مشكلة الدورتين مسألة رئيسية، وأن صالح محل إجماع في المجتمع الدولي وفي المعارضة، سنعدل المادة 12 من الدستور، الخاصة برئاسة الجمهورية، لنلغي نظام الدورتين".

    وأضاف أنه من خلال التعديلات لا ينوي مجرد تصفير العدد بل إلغائه على حسب قوله، مضيفا: "لم نعد نرى ضرورة لحكاية الدورتنين".  

    وعن حبه لصالح، قال البركاني: "أي يد ستمتد لعلي عبد الله صالح ستقطع وأي لسان يخرس وأي طلب سيموت"، وذلك في كلمة له في احتشاد لأنصار الرئيس السابق على عبدالله صالح، في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء لأحياء صلاة الجمعة، لرفض ما أسموه "الاستقواء بالأجنبي".

    البركاني والحوثيين

    هاجم البركاني، في أول اجتماع للبرلمان اليمني جماعة الحوثي، قائلا إن "المشروع الحوثي يهدد مجمل دول المنطقة، مشيرا إلى أن البرلمان لا يقبل الانتقاص من سيادة الشعب اليمني".

    وقال البركاني: "إننا مصممون على هزيمة انقلاب جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) ليستعيد الشعب اليمني دولته".

    وكان البركاني أيضا هاجم الرئيس عبدربه منصور هادي ونجله ومدير مكتبه وزعيم جماعة "أنصار الله" الحوثيين عبدالملك الحوثي، واتهم البركاني، في مداخلة له أمام جلسة للبرلمان اليمني، الرئيس هادي وزعيم الحوثيين بـ"قتل الشراكة والسلم في اليمن".

    وعن موقف البركاني من تحالف صالح والحوثيين، قال مفضل إسماعيل، عضو مجلس النواب اليمني في اتصال مع قناة الشرعية اليمنية، إن سلطان البركاني لم يوافق على التحالف مع الحوثي واعتزل رغم ولائه الشديد لصالح، مضيفا: "أن بعض قوات المقاومة كانت تتلقى دعما غير مباشرا من البركاني".

    وتمر الأزمة اليمنية بمرحلة معقدة حيث لم تنتج المساعي الدبلوماسية للتقرب إلى حل الصراع القائم، وقد جرت عدة محاولة في عدة منصات لتجميع الأطراف المتصارعة على طاولة الحوار منها في جنيف وفي الكويت، غير أن جميعها باءت بالفشل.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

    كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

    انظر أيضا:

    اليمن... البرلمان التابع لـ"الحوثيين" يطالب مجلس الأمن برفع العقوبات عن نجل صالح
    خطة جديدة للسلام في اليمن... البرلمان العراقي يقر إعادة فرز الأصوات... ورفض التواجد التركي في منبج
    إصابة نائب رئيس البرلمان اليمني بكمين في جنوب اليمن
    الحكومة الباكستانية تقول إن قرار البرلمان بالتزام الحياد إزاء اليمن "مقدس"
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك