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15:39 13 أبريل/ نيسان 2019
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    البحرين المنامة

    تفاصيل مشاركة البحرين في اجتماعات الجمعية البرلمانية بروسيا

    © flickr.com / abcdz2000
    العالم العربي
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    يشارك وفد من البرلمان البحريني اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية.

    ينظم الاجتماع مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية في مدينة (ناريان مار) خلال الفترة من 18 — 21 أبريل/ نيسان الجاري.

    توقيع اتفاق لتنظيم توريد طويل الأمد للحبوب من روسيا إلى مركز توزيع الحبوب في البحرين
    © Sputnik . Katia Teama
    البحرين توقع اتفاقا مع شركة روسية لتنظيم توريد الحبوب إلى مركز التوزيع في البحرين
    ويشارك وفد الشعبة البرلمانية بالبحرين برئاسة النائب عمار سامي قمبر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب، وعضوية عبدالعزيز حسن أبل نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، والنائب حمد أحمد الكوهجي عضو لجنة المرافق العامة والبيئة.

    وبحسب بيان للبرلمان البحريني حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يفتتح الاجتماع نائب رئيس مجلس الدوما الروسي ألكسي لياشينكو، يعقبه كلمة ترحيبية يلقيها السيد الكسندر تيسبلسكاي محافظ منطقة (نينيتس) ذاتية الحكم لروسيا، إلى جانب عرض مساهمة الأمين العام للجمعية، وانتخاب هيئة المكتب، ومقرر اللجنة، يليها عرض ومناقشة مشاريع القرارات.

    ويشمل جدول أعمال الاجتماع، مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية، القضايا البيئية، وضمان جهود النمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، إلى جانب دور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى مشروع قرار بشأن المياه والصحة والعامة في آسيا للجميع، ومشروع قرار بشأن اعتماد خريطة طريق تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، إذ سيتم مناقشتها واعتماد الملاحظات المقدمة من الوفود البرلمانية المشاركة بشأنها.

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    الكلمات الدلالية:
    البحرين, برلمان, روسيا
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