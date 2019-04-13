الجيش الليبي يكشف مناطق سيطرته في العاصمة طرابلس

وقال الحاسي، في حوار لـ"سبوتنيك"، سينشر لاحقا اليوم الأربعاء، أن القوات المسلحة العربية الليبية تقترب من العاصمة بمسافات متفاوتة من محور لآخر، وأن بعض الوحدات وصلت إلى ضواحي العاصمة الشرقية والغربية والوسط، وبعض الوحدات تبعد مسافة 15 كيلومترا عن مركز العاصمة.

© Sputnik . MOHAMMED HEMIDA عقيلة صالح يرد على حكومة الوفاق: أنتم سبب كل الأزمات في ليبيا

وكان اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ، قال إن دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق لن يثني الجيش عن دخول العاصمة طرابلس.

واتهم المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأمس، القوات التابعة لحكومة الوفاق باستهداف مساكن المدنيين، لكنه قال إن "الجيش يتقدم تحت غطاء جوي طبقا للعملية العسكرية".

وأضاف: "هناك غطاء إعلامي مضلل لعملياتنا العسكرية بنشر معلومات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي".

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".