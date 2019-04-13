أول دولة عربية تجرى اتصالا باستخدام شبكة "الجيل الخامس"

القاهرة — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "العرب" القطرية، اليوم السبت، تأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر واحد على إجراء "فودافون" أول مكالمة مباشرة ثلاثية الأبعاد بتقنية "الهولوغرام"، عبر شبكة "الجيل الخامس".

© AFP 2019 / Josh Edelson مواصفات خيالية بسرعات عالية... "الجيل الخامس" من الإنترنت يصبح حقيقة

وقام وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم السليطي، بإجراء أول مكالمة باستخدام تقنية الاتصال الدولي "جي 5" من "فودافون"، بالأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين تشاو، وناقشا أحدث المستجدات في مجال تقنية "الجيل الخامس"، وأبرز الخطوات اللازمة لنشر الشبكة حول العالم.

وتعد هذه المكالمات أحدث خطوات "فودافون قطر" في بناء شبكة "الجيل الخامس"، التي تتسارع وتيرة بنائها منذ تشغيل الشبكة، في آب/أغسطس من العام الماضي، والحصول على ترخيص طيف ترددي من هيئة تنظيم الاتصالات القطرية، في كانون الثاني/يناير الماضي، لتشغيل الشبكة تجاريا.

ومن المتوقع أن توفر شبكة "الجيل الخامس" مزايا كبيرة للمستهلكين، بما في ذلك السرعة الفائقة، والأداء العالي، وانخفاض زمن الاستجابة (الزمن المستغرق للوصول إلى الشبكة)، وبالتالي تقليل الوقت المطلوب لنقل البيانات بين نقطتين، مما يمنح المستخدم تجربة اتصال فوري دون انقطاع.

وستمكن الشبكة من بث الأحداث الرياضية الكبرى دون تأخير، وكذلك تنزيل أفلام عالية الدقة في ثوان معدودة.

كما تمتلك شبكات "الجيل الخامس" طاقة استيعابية هائلة، وكفاءة عالية باستطاعتها تحمل التدفق الكبير للبيانات في الملاعب الرياضية والمحطات بشكل سلس ودون إشغال الشبكة.

وما يميز شبكات "الجيل الخامس"، هو الاتصال الفوري اللازم لتشغيل كافة أنواع الأجهزة الذكية، مما سيفتح الباب أمام ابتكارات متطورة مثل السيارات ذاتية القيادة، التي تتفاعل مع نظام المرور في الشارع؛ وكذلك المنازل الذكية التي تتحكم بالطاقة والمناخ الداخلي.