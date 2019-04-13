مستشار هادي: لا نريد الحسم العسكري في اليمن

أربع سنوات من الحديث عن السلام بالتزامن مع دانات المدافع، وغارات الطائرات، وسط تراشق مستمر للأطراف المتحاربة وحملات إعلامية يتهم فيها كل طرف الآخر بأنه وراء الأزمة، وأن الحل يمكن في تنازلاته.

عبد العزيز الجباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق قال في مقابلة مع " سبوتنيك " إن "هناك الكثير من الأسباب التي ساهمت في تأخر الحسم العسكري، ومنها الإرادة الدولية والتي ترى أن الحل في اليمن يجب أن يكون سياسيا".

وأضاف الجباري، "لو كان المجتمع الدولي يريد الحل العسكري لانتهى الأمر منذ فترة طويلة وبسهولة كبيرة، حتى في الشرعية لا نريد حسم عسكري في اليمن نظرا لآثارها المدمرة".

وتابع مستشار الرئيس، "نريد أن يكون هناك سلام يضمن حقوق الجميع بما فيهم جماعة الحوثي، لكن ما أراه أن جماعة الحوثي هي من تدفع نحو الحسم العسكري".

وقال الجباري، إن "جماعة الحوثي عبارة عن "عصابة مسلحة" استولت على قدرات الجيش اليمني، ولو كانت هناك حرب حادة منذ البداية لانتهت جماعة الحوثي بعد أيام من بداية الحرب ولم تستمر لسنوات".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.