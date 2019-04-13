مسؤول يمني يعلق على قرار أمريكا بشأن الحرس الثوري الإيراني

أعلن مستشار الرئيس اليمني، عبدالعزيز الجباري، موقفه من إدارج الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني، ضمن قوائم الإرهاب.

وقال عبد العزيز الجباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مقابلة مع "سبوتنيك" تنشر لاحقا، إن أية إجراءات تقلص الدعم المادي واللوجستي للحوثيين تساهم في حل الأزمة اليمينة وإنهاء الحرب.

© AP Photo / Hussein Malla بعد قرار واشنطن بشأن الحرس الثوري... موجات ارتدادية خطيرة على "حزب الله" وحلفائه

وأضاف الجباري، أن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني يمثلان "الدعم الرئيسي لحركة الحوثي في الكثير من المجالات مثل الدعم اللوجستي والمخابراتي والتدريب والتأهيل وحتى الدعم الاقتصادي".

وأشار الجباري إلى أن أي قرار يحد من تصرفات تلك الجماعات المسلحة سيكون له تأثير إيجابي على المصلحة الوطنية والوضع العسكري في اليمن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته أدرجت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع له على قائمة المنظمات الإرهابية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.

وقال ترامب، في بيان صادر عن البيت الأبيض، "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية".