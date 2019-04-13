تفاصيل استعادة ١٢٠ مصريا كانوا عالقين على الحدود المصرية السودانية

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها نجحت بالتعاون مع السفارة المصرية بالخرطوم وجهات أمنية سيادية، في إنهاء إجراءات ١٢٠ طالبًا وطالبة من العالقين على المعبر الحدودي ما بين مصر والسودان، بسبب الأحداث الأخيرة بدولة السودان.

وأشار بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع التوتاصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن عدداً من أسر الطلبة تواصلوا مع وزارة الهجرة، لسرعة التحرك لإنقاذ الطلبة خاصةً وأن أحدهم تواصل مع برنامج تليفزيوني للإشارة إلى أن بعض الحالات تعاني من وضع صحي صعب.

وقالت الوزارة في بيانها إنه "على الفور، تم التواصل مع السفارة المصرية بالسودان والتي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، وتم التواصل مع جهات سيادية رفيعة المستوى قامت بالتواصل مع سلطات المعبر في الدولتين وقامت باستعجال الإجراءات".

وأضاف البيان أن "مكتب وزيرة الهجرة استمر في التواصل هاتفيًا، منذ مساء أمس الجمعة، مع أسر الطلبة ومع عدد من الحالات التي تيسر التواصل معها على المعبر، لمتابعة الموقف على مدار الساعة للاطمئنان على تذليل كافة العقبات إلى أن يتم عبور الطلبة واستقلالهم أتوبيسات داخل أرض الوطن".

ومن جانبها، وجهت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، الشكر لأعضاء السفارة المصرية بالعاصمة السودانية الخرطوم والسفير حسام عيسى، على تواصله مع وزارتي الخارجية والدفاع والداخلية السودانية واستصدار تعليمات بفتح معبر أرقين الحدودي.

كما أشادت الوزيرة بسلطات معبر أرقين الذي تابع فتحه أمام الأتوبيسات التي وصلت بعد فترة حظر التجوال الساعة ٤ صباحًا، ثم تم التواصل مع مندوب الأجهزة الأمنية على الجانب المصري للمعبر ومتابعة فتح المعبر في الاتجاهين اعتبارًا من الساعة ٨ صباحًا.

ومن جانبها قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنه في ضوء التطورات الأخيرة الجارية في السودان الشقيق، والتي ترتب عليها قرار السلطات السودانية بإغلاق المنافذ البرية على الحدود المشتركة بين البلدين، أدى ذلك إلى تعطيل سفر عدد كبير من المواطنين المصريين ومن بينهم مجموعة من الطلبة المصريين الدارسين في الجامعات السودانية.

وأضافت الوزارة في بيانها أن "السفارة اتصالات مع عددٍ من المسؤولين أسفرت عن تجاوب الأشقاء في السلطات السودانية المعنية والتوجيه بسرعة فتح معبر "أرقين" البري على الحدود المصرية/السودانية".

وقالت الوزارة إنه "في السياق ذاته، أجرى السفير المصري في الخرطوم اتصالاً بمدير معبر "أرقين" البري، والذي أكد بالفعل صدور تعليمات مباشرة بفتح المعبر الحدودي مع مصر اعتباراً من صباح اليوم 13 أبريل/ نيسان الجاري، وبدء وصول عدد من الحافلات التي تقل المواطنين والطلبة المصريين، حيث أكد مدير المعبر أنه أصدر تعليماته لكافة السلطات من مسئولي الجوازات والجمارك لسرعة إنهاء إجراءات المسافرين المصريين العالقين في المعبر وتسهيل عبورهم إلى الجانب المصري من الحدود".

كما أجرت السفارة اتصالات بعدد من الطلبة والمواطنين المصريين، الذين كانوا عالقين في معبر "أرقين" البري، للاطمئنان على أوضاعهم والتأكُد من إزالة كافة العقبات لتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن.

وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان إنهاء حظر التجوال، الذي أعلن عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير الخميس الماضي.

وتابع أن المجلس "قرر إلغاء حظر التجوال، وإطلاق سراح المحكوم عليهم بموجب قانون الطوارئ أو أي قانون آخر متعلق بالتظاهرات والاحتجاجات الأخيرة".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.

كما أعلن ابن عوف عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساءا حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

واتخذ ابن عوف قرارات عدة بتشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لعامين اثنين، وتعطيل الدستور الانتقالي لعام 2005، وإعلان الطوارئ لثلاثة أشهر وحظر التجول لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء حتى الرابعة صباحا، وحل مجلس الوزراء وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير الأعمال.

وتنازل ابن عوف عن منصبه، أمس الجمعة، عقب مطالبات المعارضة السودانية باستقالته باعتباره كان نائبا للرئيس المعزول البشير، معلنا اختيار الفريق أول عبد الفتاح برهان رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي الذي تولى إدارة شؤون البلاد.