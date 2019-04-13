تسجيل
19:39 13 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الشرطة اللبنانية

    السعودية تبلغ لبنان عن عملية تهريب كبرى

    © AFP 2019 / ANWAR AMRO
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت الشرطة اللبنانية، اليوم السبت، عن إحباطها محاولة تهريب شحنة ضخمة من منشط "الكابتاغون"، بقيمة 12 مليون دولار، وذلك بالتنسيق مع السلطات السعودية.

    وقالت الشرطة في بيان لها، إنها صادرت أكثر من 800 ألف قرص من مادة المنشطات الأمفيتامينية "الكابتاغون"، والتي كانت مهربة في شاحنة مبردة تحتوي على 142 كيلوغراما من المخدرات غير المشروعة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

    ويعتبر "الكابتاغون" من أكثر العقاقير شائعة الاستخدام في الحرب بسوريا، إذ يزعم المقاتلون الذين يتعاطونها أنها تساعدهم على البقاء مستيقظين لعدة أيام وأنه يخدر حواسهم، ويسمح لهم بالقتل دون شعور.

    وجاءت عملية ضبط المخدرات، بعدما أبلغت مديرية مكافحة المخدرات السعودية، السلطات اللبنانية، عن خطة لتهريب شحنة كبيرة من "الكابتاغون" إلى "دولة عربية" مجهولة الهوية عن طريق البر.

    يذكر أن لبنان سبق لها وأن أوقفت عدة شحنات من "الكابتاغون" إلى دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.

    أقراص كابتاغون المخدرة
    © AFP 2019 / LOUAI BESHARA
    أقراص "كابتاغون" المخدرة

    ويصنف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أقراص "الكابتاغون" بأنه "منشط يتم مزجه عادة مع الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى".

    وبحسب المركز الأوروبي لمراقبة المخدرات وإدمان المخدرات، فإن العراق والأردن ولبنان وسوريا هي مناطق عبور أو إنتاج لأقراص "الكابتاغون".

    وفرضت السلطات اللبنانية قيودا صارمة على "الكابتاغون"، الذي يتم إنتاجه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية واللبنانية، حيث تكون الرقابة الحكومية متساهلة أو غير موجودة.

    وكانت السلطات اللبنانية نجحت في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 باعتقال أمير سعودي و4 مواطنين سعوديين آخرين، بتهمة محاولتهم تهريب ما يقرب من طنين من "الكابتاغون" عبر مطار بيروت.

    انظر أيضا:

    ضبط شاحنة سورية تحمل "كابتاغون" في طرابلس
    فئران بدرجة "مهربي مخدرات"... مفاجأة كبرى تكتشفها الشرطة البريطانية (صور)
    القبض على تجار مخدرات وسط العراق (صورة)
    عملية إنزال جوي للقوات العراقية تقضي على تاجر مخدرات كبير
    بالفيديو... القوات الخاصة الروسية تضبط وكر مخدرات في موسكو
    الكلمات الدلالية:
    ضبط مخدرات, تهريب مخدرات, العالم العربي, مخدرات, الشرطة اللبنانية, السعودية, لبنان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك