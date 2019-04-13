خسائر في صفوف الجيش اليمني بهجوم لمسلحي جماعة "أنصار الله "

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للجماعة على "تويتر": "أن مقاتلي الجماعة نفذوا عملية إغارة على مواقع للجيش اليمني قبالة جبل قيس في جيزان خلفت قتلى وجرحى في صفوف القوات اليمنية".

© AFP 2019 / Mohammed Huwais مستشار الرئيس هادي لـ"سبوتنيك": "الحوثيين" لن يرضخوا للسلام إلا إذا كسروا عسكريا

ولفت إلى قصف " أنصار الله " تجمعات للجيش اليمني بصاروخ محلي الصنع نوع زلزال 1 "مداه 3 كيلو مترات" وعدد من قذائف المدفعية قبالة جبل قيس.

وحسب المركز، حقق القصف الصاروخي والمدفعي إصابات مباشرة في صفوف التجمعات العسكرية اليمنية المستهدفة.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة ومناطق أخرى تحت قبضة الحوثيين.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.