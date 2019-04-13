"الوفاق": سنتخذ الإجراءات القانونية حيال "جرائم الحرب" التي ارتكبتها "قوات حفتر"

أعلن المتحدث باسم حكومة الوفاق الوطني الليبية مهند يونس، أن الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية، محليا ودوليا، حيال "جرائم الحرب" التي ارتكبتها "قوات حفتر" خلال المعارك الأخيرة في طرابلس، مشيرا إلى أن حكومة الوفاق ترحب بوقف إطلاق النار، لكنها تطالب بأن تنسحب قوات المشير خليفة حفتر إلى المناطق الذي جاءت منه.

© Sputnik . Vladimir Trefilov المسماري: تركيا تنقل مقاتلي "النصرة" السابقين في سوريا باتجاه ليبيا

القاهرة — سبوتنيك . وقال المتحدث في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن "حكومة الوفاق تؤكد أن ترحيبها بوقف إطلاق النار لا يعني أن يبقي الوضع على ما هو عليه، لكن قوات حفتر يجب أن تنسحب إلى المناطق التي جاءت منها".

وأضاف يونس "من المؤسف أن القوات المعتدية قامت بارتكاب العديد من جرائم الحرب المتمثلة في قصف المدنيين والاستهداف المباشر لسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، كما قامت بقصف المدارس والمطارات الدولية"، مشيرا "إن حكومة الوفاق ستتخذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا حيال هذه الوقائع".

من ناحية أخرى قال المتحدث باسم "الجيش الوطني" الليبي اللواء أحمد المسماري إن "هناك رحلات جوية من تركيا تنقل مقاتلي النصرة السابقين ممن قاتلوا في سوريا باتجاه ليبيا".

وحسب "سكاي نيوز" قال المسماري: "تركيا ترسل أسلحة بشكل مباشر باتجاه مصراتة وطرابلس عبر مالطا".

وأضاف المسماري أن "الميليشيات في مصراتة نفذت غارات جوية ضد مناطق مدنية قرب غريان أسفرت عن سقوط 3 قتلى".

وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي: "قواتنا الجوية نفذت 8 ضربات قوية اليوم ضد الميليشيات".

وأضاف المسماري أن "الميليشيات في مصراتة نفذت غارات جوية ضد مناطق مدنية قرب غريان أسفرت عن سقوط 3 قتلى".