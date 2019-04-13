تزامنا مع "اقتلاع البشير"... قوات قطرية في السودان

تواجدت قوات قطرية في السودان، تزامنا مع قيام المجلس العسكري الانتقالي بـ"اقتلاع" نظام البشير والتحفظ على الرئيس في مكان آمن.

وشارك كبار الضباط القوات المسلحة في قطر والسودان بتمرين صقر الجزيرة "5"، حسب وكالة الأنباء القطرية.

معهد تدريب ضباط الصف يشارك في ختام تمرين صقر الجزيرة (5) بجمهورية السودان الشقيقة، حضر الحفل الختامي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، وقائد معهد المشاة بالقوات المسلحة السودانية، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية والسودانية.#قنا pic.twitter.com/vZNmk78ygv — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 13, 2019

كما شارك في ختام التمرين، معهد تدريب ضباط الصف القطري، وحضر الحفل الختامي رئيس هيئة الكليات والمعاهد، وقائد معهد المشاة بالقوات المسلحة السودانية، إلى جانب عدد من كبار ضباط القوات المسلحة القطرية والسودانية.

وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.