شهود: جنود يطلقون النار خارج مقر وزارة الدفاع السودانية

قال شهود إن دوي إطلاق النار الذي سُمع خارج مقر وزارة الدفاع السودانية في العاصمة الخرطوم اليوم السبت كان ابتهاجا من جانب جنود تابعين لقوات الدعم السريع.

وحسب "رويترز" أضاف الشهود أن الجنود كانوا يحتفلون بتصعيد الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف بلقب حميدتي، قائد قوات الدعم السريع بتعيينه نائبا لقائد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.

وتلى المستشار القانوني للمجلس العسكري الانتقالي، اليوم السبت، عبر تلفزيون السودان القومي، أن" المجلس يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول، محمد حمدان دلقو، نائبا لرئيس المجلس العسكري".

وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم السبت إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.