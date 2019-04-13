بالرغم من أزمة الوقود... دمشق تفرح وتشهد "زفة" عرس بالشاحنات (فيديو)

شهدت العاصمة السورية دمشق موكبا احتفاليا لعروسين شارك فيه مركبات شحن كبيرة (شاحنات) بالإضافة إلى سيارات عادية وسط فرحة عمت بين المشاركين.

نشرت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي السورية فيديو يظهر عددا من الشاحنات الكبيرة وهي تطلق زمامير الفرح وقالت إنه موكبا لاحتفالية زواج عروسين في العاصمة السورية دمشق في منطقة الكسوة.

وتعتبر زفة العروسين من خلال موكب السيارات عادة شعبية واسعة تنتشر في سوريا تعبيرا على الفرح والاحتفال.

وتشهد سوريا في الأيام الأخيرة أزمة وقود طالت جميع المدن السورية، إلا أن الكثير من السورية تحسن الوضع فيها وخاصة بعد أن حرر الجيش السوري العام الماضي الكثير من المناطق في وسط وجنوب سوريا.