وزير الإعلام اليمني: تحالف الأحزاب السياسية خطوة هامة على طريق استعادة الدولة

كشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، عن توقيع الأحزاب والتنظيمات السياسية اليمنية اتفاقاً لتحالف سياسي داعم للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في استعادة الدولة من سيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين".

القاهرة — سبوتنيك. وقال الإرياني في تغريديتين على "تويتر": ‏"اتفاق الأحزاب والتنظيمات السياسية الذي وقع اليوم في مدينة ‎سيئون ونص على تكوين جبهة وطنية سياسية على طريق استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، خطوة هامة طالما انتظرها اليمنيون لرص الصفوف وتحقيق النصر على ‎المليشيا الحوثية الإيرانية التي أهلكت الحرث والنسل وعاثت في اليمن فسادا".

اقرأ أيضا… ألوية العمالقة اليمنية تعلن مقتل أحد جنودها بقصف لـ"أنصار الله"

وأضاف، أن "الإعلان عن التحالف السياسي بين جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية جاء خلاصة لمشاورات ونقاشات وجهود كبيرة بذلتها كافة القوى السياسية خلال الفترة الماضية، ومثل إرادة كل اليمنيين في التوحد والتخندق خلف الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي في معركة استعادة الدولة".