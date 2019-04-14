إسرائيل تنتهك حدود لبنان الجوية والبحرية

انتهكت طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، يوم السبت 13 أبريل / نيسان، المجال الجوى اللبناني، بالتزامن مع انتهاك زورق حربي إسرائيلي المجال البحر للبلاد.

موسكو — سبوتنيك. وبحسب وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية (نانا)، فإن طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار، طراز "إم كي" قامت مساء ليلة الأحد برحلات استطلاعية على ارتفاعات منخفضة فوق منطقة مرجعيون في جنوب البلاد.

ونقلت الوكالة عن هيئة الأركان العامة اللبانية في بيان قولها:أن "قاربًا عسكريًا للجيش الإسرائيلي انتهك في 13 أبريل / نيسان الحدود البحرية للبنان من الساعة 3.38 حتى الساعة 9.40 بالتوقيت المحلي (يتزامن مع توقيت موسكو) بالقرب من رأس ألناقورة، بعد أن قطع مسافة 535 مترًا كحد أقصى".

طائرة استطلاع معادية تحلق فوق منطقة مرجعيونhttps://t.co/e7sP1CYMLq — National News Agency (@NNALeb) ١٣ أبريل ٢٠١٩

​ووفقًا للبيان، تم رصد الحادث بمشاركة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (يونيفيل).

هذا وتنتهك إسرائيل بانتظام الحدود الجوية والبرية والبحرية في لبنان.

وناشدت بيروت مرارا وتكرارا مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات ضد تل أبيب، فيما يتعلق بهذه الإجراءات باعتبارها انتهاكات لسيادتها.