قتلى بينهم قياديان من الجيش والموالين له بمواجهات مع "أنصار الله" في البيضاء

دارت مواجهات، يوم السبت، بين الجيش اليمني المدعوم من التحالف، وجماعة "أنصار الله" الحوثيين، في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت المقاومة الموالية للجيش اليمني في البيضاء على صفحتها في "فيسبوك"، إن "الحوثيين نفذوا محاولة التفاف على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في آل عمر بمديرية ذي ناعم البيضاء (شمال غربي البيضاء)".



وأضافت أن "الجيش والمقاومة أفشلوا محاولة الحوثيين وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، بينها إحراق آليتين ومقتل من عليهما".

وأشارت إلى "تنفيذ مقاومة آل عمر في ذي ناعم بإسناد من آل حميقان في مديرية الزاهر، التفافاً على الحوثيين أدى إلى مقتل العديد منهم واغتنام أسلحة".

ووفقاً للمركز الإعلامي للمقاومة، "أسفرت المواجهات عن مقتل ثلاثة من الجيش والمقاومة بينهم القياديان محمد سالم الصومعي (قائد موقع الأريل)، وحسين صالح حيدرة الحميقاني".