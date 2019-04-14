الرئيس العراقي يدعو إلى محاربة "البعث الصدامي"

دعا الرئيس العراقي برهم صالح، الأحد، إلى محاربة "البعث الصدامي" وعدم إتاحة المجال لعودته إلى البلاد، مؤكدا على ضرورة منع ظهور "الاستبداد".

وأكد صالح في كلمة له خلال زيارته المقبرة الجماعية لضحايا الأنفال في بادية السماوة، إن "العراق الجديد يجب أن لا ينسى ولا يتناسى تلك الجرائم التي أرتكبت بحق الشعب العراقي بكل مكوناته"، مضيفا "نعد العراقيين بأن نكون يدأ واحدة لمنع الاستبداد والانتصار لذوي ضحايا النظام المباد"، كما نقلت "السومرية نيوز".

وأضاف الرئيس العراقي، أن "الانتصار للمظلومين والانتصار للحق يتطلب منا في العراق الجديد أن نؤكد على أسسنا وثوابتنا الوطنية في منع ظهور الاستبداد ومحاربة البعث الصدامي وعدم إتاحة المجال له للعودة إلى البلاد، وإنصاف ذوي الضحايا والانتصار لحقوق المظلومين والمحرومين".

ووصل الرئيس العراقي برهم صالح صباح اليوم الأحد، إلى محافظة المثنى.