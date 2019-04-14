الجيش اليمني يبدأ حملة لتطهير جنوبي محافظة الحديدة من الألغام

بدأت فرق هندسية تابعة للجيش اليمني، في تنفيذ حملة واسعة لنزع الألغام والعبوات الناسفة التي خلفها "أنصار الله" في مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.

ونقلت وكالة "واس" عن مصدر عسكري يمني قوله أن "الفرق نجحت في تطهير مزارع عدة من الألغام والعبوات الناسفة في مديرية التحيتا بعد إجراء عملية مسح ميداني في عدد من المزارع هناك".

ووفقا للوكالة فقد "زرعت مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، الآف الألغام الأرضية والعبوات الناسفة، في المناطق التي تخضع لسيطرتها، تسببت في سقوط المئات من الضحايا المدنيين معظمهم من النساء والأطفال".

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وتقود السعودية تحالفا عسكريا ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش اليمني الموالية للرئيس هادي لاستعادة السيطرة على العاصمة ومناطق أخرى تحت قبضة الحوثيين.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75% من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.