منظمة الصحة العالمية تفصح عن عدد ضحايا الاشتباكات الأخيرة في طرابلس

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدد الضحايا منذ بدء الاشتباكات في طرابلس.

القاهرة- سبوتنيك. وقال حساب المنظمة على موقع توتير إن "ضحايا الأزمة الليبية بلغوا 682، 121 قتيلا و561 مصابا".

وأضاف حساب المنظمة أن "منظمة الصحة العالمية ترسل مستلزمات طبية وطواقم للدعم الطبي".

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori منظمة الصحة العالمية تخشى تفشي الأمراض في ليبيا

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر ، أعلنت ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتتهم حكومة الوفاق الوطني قوات المشير خليفة حفتر بقصف بـ"ارتكاب جرائم حرب" خلال المعارك، من خلال قصف المدنيين والمنشآت المدنية، واستهداف الطواقم الطبية، وقال الناطق باسم حكومة الوفاق مهند يونس، في وقت سابق إن "الحكومة ستتخذ الإجراءات القانونية محليا ودوليا حيال هذه الوقائع".