برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان... تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.

وتلى المستشار القانوني للمجلس العسكري الانتقالي، أمس السبت، عبر تلفزيون السودان القومي، أن "المجلس يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول، عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، بالإضافة إلى تعيين الفريق أول، محمد حمدان دلقو، نائبا لرئيس المجلس العسكري".

تشكيلة المجلس العسكري

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيسا.

الفريق أول محمد حمدان دقلو موسى نائبا للرئيس.

الفريق أول ركن عمر زين العابدين محمد الشيخ عضوا.

الفريق أول شرطة الطيب بابكر علي فضيل عضوا.

الفريق طيار ركن صلاح عبد الخالق سعيد علي عضوا.

الفريق جلال الدين الشيخ الطيب الأحمر عضوا.

الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم شنتو عضوا وناطقا رسميا باسم المجلس.

الفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا عضوا.

الفريق الركن مصطفى محمد مصطفى أحمد عضوا.

اللواء مهندس مستشار بحري إبراهيم جابر إبراهيم عضوا.

وأدى عبد الرحمن القسم أمام رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وبحضور رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس.

يذكر أن رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان قد قال في كلمة تلفزيونية، أمس السبت، إنه، ألغي حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف برهان، الذي تولي السلطة عقب تنازل سابقه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، إن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.