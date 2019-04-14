القائم بالأعمال الأميركي في القصر الرئاسي بالخرطوم للقاء نائب رئيس المجلس العسكري

ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأميركي ترحيبه "بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأمن على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأميركية".
وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس السبت إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.
ولكن المحتجين واصلوا الضغط من أجل إجراء تغيير سريع عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير يوم الخميس.
#السودان #سونا| التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، واطلعه على الاوضاع والتطورات بالبلاد، pic.twitter.com/omYNugSb3n— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 14, 2019
وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.
وأطيح بالبشير يوم الخميس بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة أشعل فتيلها ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل البطالة وزيادة القمع خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.
وحث منظمو الاحتجاجات في وقت سابق اليوم السبت المواطنين على مواصلة المسيرات المطالبة بحكومة مدنية بعد استقالة وزير الدفاع ومدير المخابرات.
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