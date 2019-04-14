القائم بالأعمال الأميركي في القصر الرئاسي بالخرطوم للقاء نائب رئيس المجلس العسكري

أطلع نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم، على الأوضاع والتطورات في البلاد.

© AP Photo / Andrew Harnik بعد السعودية... الإمارات تعلن تأييدها للمجلس العسكري الانتقالي في السودان

الخرطوم — سبوتنيك . وذكر بيان لمكتب الإعلام بالقصر الرئاسي، اليوم الأحد "التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، بالقصر الجمهوري، بالقائم بأعمال السفارة الأميركية في الخرطوم ستيفن كوتسيس، وأطلعه على الأوضاع والتطورات بالبلاد، والأسباب التي أدت إلى تشكيل المجلس العسكري الانتقالي، وما اتخذه من خطوات للمحافظة على أمن واستقرار السودان".

ونقل البيان عن القائم بالأعمال الأميركي ترحيبه "بدور المجلس العسكري في تحقيق الاستقرار، وأمن على ضرورة استمرار التعاون بين الجانبين بما يعزز العلاقات السودانية الأميركية".

وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان أمس السبت إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

ولكن المحتجين واصلوا الضغط من أجل إجراء تغيير سريع عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير يوم الخميس.

#السودان #سونا| التقى الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالقصر الجمهوري اليوم بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالخرطوم، ستيفن كوتسيس، واطلعه على الاوضاع والتطورات بالبلاد، pic.twitter.com/omYNugSb3n — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 14, 2019

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وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأطيح بالبشير يوم الخميس بعد أشهر من الاحتجاجات الحاشدة أشعل فتيلها ارتفاع أسعار الغذاء ومعدل البطالة وزيادة القمع خلال فترة حكمه التي امتدت لثلاثة عقود.

وحث منظمو الاحتجاجات في وقت سابق اليوم السبت المواطنين على مواصلة المسيرات المطالبة بحكومة مدنية بعد استقالة وزير الدفاع ومدير المخابرات.