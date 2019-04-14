الأسد: على سوريا والعراق صون سيادتهما في وجه مخططات التقسيم

دمشق — سبوتنيك. وجاءت تصريحات الرئيس السوري، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.
وأضاف الأسد "مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها، مهما عظمت التحديات".
وكان الرئيس السوري قد التقى قبل أيام وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، والذي شبه الأحداث في فنزويلا بما يحدث في سوريا بسبب التدخل غير القانوني للدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول.
ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس السوري: "أصبحت سياسات عدد من الدول الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة فيما يتعلق بما يحدث في فنزويلا وتدخلها الشديد في شؤونها الداخلية، فضلاً عن العقوبات والحصار المفروض على البلاد، منهجية مستهدفة لهذه البلدان ضد كل من يختلفون مع سياساتهم".
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