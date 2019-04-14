الأسد: على سوريا والعراق صون سيادتهما في وجه مخططات التقسيم

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها الساحة تحتم على سوريا والعراق صوت سيادتهنا في وجه مخططات التقسيم.

دمشق — سبوتنيك. وجاءت تصريحات الرئيس السوري، خلال استقباله مستشار الأمن الوطني العراقي فالح الفياض.

© AP Photo / Syrian Presidency Facebook page الأسد: ما يحدث في فنزويلا يذكر بالأحداث في سوريا

ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد، اليوم الأحد، قوله إن "ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية، يحتم على سوريا والعراق المضي قدما بكل ما من شأنه صون سيادتهما واستقلالية قرارهما، في وجه مخططات التقسيم والفوضى التي يحيكها الأعداء من الخارج".

وأضاف الأسد "مصير المنطقة لا يقرره سوى شعوبها، مهما عظمت التحديات".

وكان الرئيس السوري قد التقى قبل أيام وزير خارجية فنزويلا، خورخي أرياسا، والذي شبه الأحداث في فنزويلا بما يحدث في سوريا بسبب التدخل غير القانوني للدول الغربية في الشؤون الداخلية للدول.

ووفقا للمكتب الصحفي للرئيس السوري: "أصبحت سياسات عدد من الدول الغربية، التي تقودها الولايات المتحدة فيما يتعلق بما يحدث في فنزويلا وتدخلها الشديد في شؤونها الداخلية، فضلاً عن العقوبات والحصار المفروض على البلاد، منهجية مستهدفة لهذه البلدان ضد كل من يختلفون مع سياساتهم".