"التعاون الإسلامي" تعلن موقفها من قرارات المجلس العسكري السوداني

وقالت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي إنها تابعت عن كثب وبكل اهتمام التطورات السياسية الراهنة في جمهورية السودان.

© AFP 2019 / Sudan TV / AFP برئاسة الجنرال عبد الفتاح البرهان... تشكيلة المجلس العسكري الانتقالي في السودان

وأعربت المنظمة في بيانها عن تأييدها لخيارات الشعب السوداني وما يقرره حيال مستقبله، كما رحبت بما اتخذ من قرارات وإجراءات تراعي مصلحة الشعب وتحافظ على مؤسسات الدولة.

ودعت المنظمة جميع الأطراف السودانية إلى مواصلة الحوار البناء من أجل الحفاظ على السلام والتماسك الاجتماعي في البلاد، وذلك بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الانتقال السلمي للسلطة، وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة بما ينسجم مع القرارات الصادرة عن القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.

وتأمل المنظمة أن تسهم حزمة المساعدات السعودية التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، وأية خطوات مماثلة من الدول الأعضاء، في تلبية احتياجات الشعب السوداني العاجلة، ودعم خياراته المستقبلية.

وكان رئيس المجلس الانتقالي الجديد عبد الفتاح البرهان قد قال في كلمة تلفزيونية، أمس السبت، إنه، ألغي حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه، وأصدر أوامر بالإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قانون الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف برهان، الذي تولى السلطة عقب تنازل سابقه عوض بن عوف عن رئاسة المجلس العسكري، بعد يوم واحد من عزل البشير، إن "المجلس الانتقالي العسكري يلتزم بإرساء الحكم المدني، خلال فترة انتقالية مدتها عامان كحد أقصى، يتم خلالها أو في نهايتها تسليم حكم الدولة لحكومة مدنية مشكلة من قبل الشعب".

وكان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، أعلن صباح الخميس الماضي، الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، والذي اندلعت ضده مظاهرات امتدت لأربعة أشهر، تطالبه بالرحيل عن السلطة، على خلفية ارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.