الإمارات تطلق مشروع ضخم للشعاب المرجانية المستزرعة

افتتحت وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع بلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة ومركز الفجيرة للمغامرات، مشروع "حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة"، التي من المخطط لها واحدة من أكبر الحدائق من هذا النوع.

وتبلغ المساحة الإجمالية المستهدف إقامة حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية المستزرعة عليها والتي تقدر بـ 300 ألف متر مربع أي ما يعادل مساحة 60 ملعب كرة قدم حسب المقاييس العالمية، وسيتم زراعة ما يزيد عن 1.5 مليون من مختلف أنواع الشعاب المرجانية المتواجدة بالساحل الشرقي للإمارات وبالأخص الأنواع التي أجرت الوزارة تجارب وأبحاث استزراع عليها خلال الفترة الماضية ومنها (Acropora،symphllia, Pavona, Pocillopora،Stalophora). وفقا لوكالة "وام"

وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن حماية البيئة والحفاظ على استدامة مواردها ومكوناتها الطبيعية، بالتوازي مع تحقيق التقدم والنمو، يمثلان جزءا رئيسا من الإرث الذي تركه المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وتابع الزيودي "مشروع حدائق الفجيرة للشعاب المرجانية الذي يعد واحدا من أكبر الحدائق من هذا النوع على مستوى الدولة يستغرق تنفيذه خمسة أعوام ومن شأنه الإسهام في تعزيز استدامة الثروة السمكية وتحقيق منظومة التنوع الغذائي في الدولة عبر توفير ملاذات آمنة للأسماك ما يسهم في زيادة أعدادها ويدعم حركة السياحة البيئية عبر توفير مناطق جديدة مخصصة لها ويعزز ثقافة التطوع والمشاركة المجتمعية لدى الشباب لاعتماد زراعة مستعمرات المرجان على الشباب المتطوعين".