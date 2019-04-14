السيسي يلتقي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر في القاهرة

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 14 أبريل/نيسان، قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر في القاهرة.

القاهرة — سبوتنيك. ونقل التلفزيون المصري الرسمي، اليوم الأحد، أن السيسي يلتقي حفتر في قصر الاتحادية بالقاهرة.

© REUTERS / HANI AMARA الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم على طرابلس

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية "أ ش أ" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي قوله إن السيسي بحث مع حفتر مستجدات وتطورات الأوضاع في ليبيا.

ودخلت الاشتباكات في العاصمة طرابلس أسبوعها الثاني، منذ أن أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، شن هجوم على العاصمة والمنطقة الغربية لما وصفه بـ"تحرير العاصمة من قبضة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية".

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

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وأدت المعارك الجارية لإعلان المبعوث الأممي إلى ليبيا تأجيل المؤتمر الوطني الليبي الذي كان مقررا منتصف الشهر الجاري.