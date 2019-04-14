بالصور... الكشف عن مقبرة جماعية لأكراد قتلوا في عهد صدام حسين

قال الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأحد، إن على بلاده ألا تنسى أبدا "الجرائم التي ارتكبها صدام حسين" أو "السماح لحزب البعث الصدامي بالعودة"، وذلك بعد أن حضر الكشف عن مقبرة جماعية للأكراد الذين قتلوا في عهد صدام قبل نحو 30 عاما.

© AFP 2019 / YOUTUBE بعد 16 عاما على الغزو... ظهور نادر لنائب صدام حسين ورسالة لأمير الكويت (فيديو)

وحسب "رويترز" قال مكتب الرئيس العراقي إن المقبرة التي عثر عليها مؤخرا في منطقة صحراوية تبعد نحو 170 كيلومترا إلى الغرب من مدينة السماوة تضم رفات عشرات الأكراد الذين أبادتهم قوات صدام.

وهؤلاء الضحايا من بين ما يصل إلى 180 ألفا يعتقد أنهم قتلوا خلال حملة الأنفال التي استهدفت أكراد العراق في نهاية الثمانينيات وشملت استخدام الغاز الكيماوي وشهدت محو قرى وتشريد الآلاف من الأكراد.

وقال صالح، وهو كردي، في مؤتمر صحفي في موقع المقبرة "هذه الجريمة جريمة حرب وجريمة إبادة بحق شعب ذنبهم الوحيد إنهم كانوا كردا ورأى فيهم النظام العنصري المجرم خطرا على سيطرته وعلى سلطته فأقدم على إبادتهم… كما أقدم على جرائم بحق أهلنا في الجنوب وفي الوسط كونهم لا يرتضون لتلك السلطة أن تستمر ويودون العيش حياة حرة كريمة".

أعضاء من الدفاع المدني العراقي يغطون عظام مقبرة جماعية مكتشفة للأكراد غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

عضو عراقي في الدفاع المدني يظهر جمجمة بشرية من مقبرة جماعية اكتشفت للأكراد في غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

رجال أكراد ينظرون إلى العظام المغطاة من مقبرة جماعية اكتشفت للأكراد في غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

عراقيون من الدفاع المدني وأكراد يفحصون مقبرة جماعية اكتشفت للأكراد في غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

عراقيون من الدفاع المدني وأكراد يفحصون مقبرة جماعية اكتشفت للأكراد في غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI

عراقيون من الدفاع المدني وأكراد يفحصون مقبرة جماعية اكتشفت للأكراد في غرب مدينة السماوة © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI 1 / 6 © REUTERS / ESSAM AL-SUDANI أعضاء من الدفاع المدني العراقي يغطون عظام مقبرة جماعية مكتشفة للأكراد غرب مدينة السماوة

وتابع قائلا "أتى بهم إلى السماوة لدفنهم.. أهلنا في السماوة احتضنوهم وتعاملوا معهم بكل محبة وأخوة".

وأضاف صالح "العراق الجديد يجب ألا ينسى ولا يتناسى تلك الجرائم التي ارتكبت ضد الشعب العراقي بكل مكوناته".