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14:29 14 أبريل/ نيسان 2019
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    وزير الدفاع السوداني ونائب الرئيس عوض بن عوض

    السودان... رسالة عاجلة من رئيس المجلس العسكري المستقيل إلى خليفته "البرهان"

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    العالم العربي
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    بعث رئيس المجلس العكسري الانتقالي في السودان المتنحي عن منصبه، الفريق أول ركن عوض بن عوف، برسالة عاجلة إلى خليفته في رئاسة المجلس العسكري، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

    ونشرت وكالة الأنباء السودانية "سونا" رسالة عاجلة بعث بها عوض بن عوف إلى رئيس ونائب وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي بتشكيلته الجديدة.

    الجيش السوداني ينضم إلى المتظاهرين للاحتفال بعد تنحي وزير الدفاع عوض بن عوف كرئيس للمجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد
    © REUTERS / STRINGER
    المجلس العسكري السوداني يحقق مطلبا جديدا للمعارضة
    وقال ابن عوف في برقيته: "من الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف رئيس المجلس العسكري الانتقالي السابق إلى الأخوة رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس العسكري الانتقالي، تهنئة من القلب خالصة".

    وتابع قائلا "نؤيدكم ونشد من أزركم والثقة بكم والثقة عند الله كاملة أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد".

    ومضى بقوله "أمنياتي من عند الله أن يحفظكم وهذا البلد وشعبه بالرعاية والعناية والتوفيق وأن يسدد خطاكم، إنه عزيز حكيم".

    وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.

    وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية.

    وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.

    أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.

    وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.

    وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار السودان, احتجاجات السودان, الحكومة السودانية, الفريق أول عوض محمد بن عوف, السودان
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