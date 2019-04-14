الخارجية السورية: المعلم وبيدرسون يبحثان جهود إحراز تقدم على المسار السياسي للأزمة السورية

دمشق — سبوتنيك. وذكرت الخارجية السورية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن: "اللقاء تناول استكمال المشاورات المتعلقة بالعملية السياسية، بما في ذلك لجنة مناقشة الدستور".
وأضافت الخارجية السورية أن: "المعلم استمع إلى عرض قدمه المبعوث الأممي حول النشاطات التي قام بها منذ زيارته الأخيرة إلى دمشق الشهر الماضي".
واستقبل المعلم، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون الذي وصل دمشق مساء أمس.
وزيارة بيدرسون الحالية هي الثالثة إلى سوريا، منذ توليه مهام عمله رسميا خلفا للمبعوث الأممي السابق ستافان دي ميستورا.
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