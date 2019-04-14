فيديو عودة دفعة من محتجزي الركبان إلى مناطق الجيش السوري

وصلت دفعة جديدة من المهجرين السوريين المحتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف الذي يعاني من أوضاع إنسانية قاسية جدا إلى ممر جليغم، يوم أمس السبت.

نشرت وكالة "سانا" فيديو يظهر عودة دفعة من الأهالي المهجرين الذين كانوا محتجزين في مخيم الركبان في منطقة التنف السورية، يوم أمس السبت، ووصولهم إلى نقاط تابعة للجيش السوري.

وصلت دفعة جديدة من اللاجئين السوريين الذين كانوا عالقين في مخيم الركبان في منطقة التنف السورية إلى معبر جليغم في البادية السورية.

وكانت الوكالة ذكرت، أمس السبت، أن دفعة جديدة من العائلات المهجرة "وصلت إلى ممر جليغم في البادية السورية قادمة من مخيم الركبان حيث تحتجز قوات الاحتلال الأمريكية ومرتزقتها من الإرهابيين آلاف المدنيين في المخيم".

وكان رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، فيكتور كوبتشيشين، أعلن، يوم الخميس الماضي، أن أكثر من 450 لاجئا غادروا مخيم الركبان في سوريا عبر الممر الإنساني خلال يوم.

وقال كوبتشيشين: "تمكن 459 لاجئا من مغادرة مخيم" الركبان "، عبر الممر الإنساني، خلال يوم".

وأضاف كوبتشيشين، أنه منذ 19 فبراير/ شباط، تمكن قرابة 2300 شخص، من مغادرة المخيم الواقع على الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطات السورية.

يذكر أن مخيم الركبان، الذي يقيم فيه، وفقا للأمم المتحدة، أكثر من 50 ألف لاجئ، تم إنشاؤه عام 2014، في المنطقة الحدودية مع الأردن من الجهة السورية، للاجئين السوريين، على طول 7 كيلومترات، بين سوريا والأردن.