الوفاق: السراج يبحث مع المدعي العسكري إجراءات القبض على المتورطين بالهجوم على طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، مع المدعي العسكري فتحي سعد الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المتورطين بالهجوم الذي تشنه قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر شرق البلاد، على العاصمة طرابلس منذ ليل الرابع من شهر نيسان/أبريل الجاري.

القاهرة — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الوطني في بيان، اليوم الأحد "قام الرئيس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس بمراجعة الإجراءات القانونية التي بدأ النائب العام العسكري إعدادها وتتعلق بمذكرات القبض وإجراءات المسائلة لكل من له علاقة بالاعتداء الذي تتعرض لها العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية، ومحاسبة كل الخارجين عن القانون والشرعية وتقديمهم للقضاء".

© REUTERS / Francois Lenoir السراج يبحث مع سلامة مستجدات الأوضاع في طرابلس

وتابع البيان، "كما اطلع الرئيس على ما تم اتخاذه من تدابير لرصد وتوثيق ما يقع من جرائم واختراقات وتجاوزات وانتهاكات للقانون ولحقوق الإنسان خلال هذا الاعتداء وإعداد ملفات متكاملة بذلك".

من ناحية ثانية، كانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت إسقاط طائرة تابعة للجيش الوطني في منطقة وادي الربيع، جنوب شرقي العاصمة طرابلس.

وقال الناطق باسم عملية "بركان الغضب" العسكرية التي أطلقتها قوات حكومة الوفاق، عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد "قواتنا تسقط طائرة تابعة لطيران المتمرد في وادي الربيع".

وأكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق الليبية العقيد محمد قنونو لـ"سبوتنيك أن "الطائرة التي تم إسقاطها "حربية كانت تستهدف قواتنا في وادي الربيع جنوب شرقي طرابلس".

وأضاف قنونو "المعلومات المبدئية التي لدينا هو أن قائد الطائرة حلق بمظلته قبل تحطم الطائرة، وسقوطهما في أرض تمركزات العدو".