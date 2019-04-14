"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني شمال غربي حجة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الأحد، استعادة مواقع تابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" في تغريدة على "تويتر" بأن الجماعة نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني شرق جبل النار في جبهة مديرية حرض شمال غربي حجة.

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY مستشار هادي: لا نريد الحسم العسكري في اليمن

وأضاف أن العملية الهجومية انتهت باستعادة وتأمين عدد من المواقع، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى من الجيش اليمني خلال المواجهات.

في سياق آخر، أشار المركز إلى استهداف طيران التحالف بغارة سيارة في منطقة رقعي بمديرية مستبأ شمال حجة.

على صعيد المستجدات في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، تجددت المواجهات بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله في مديرية مقبنة غرب تعز.

وحسب "أنصار الله"، أحبط مقاتلو الجماعة محاولة تسلل للجيش باتجاه مواقع في جبهة حِمْيَر، وأوقعوا جرحى في صفوف المهاجمين.