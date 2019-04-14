اليمن .. قوات العمالقة تعلن مقتل أحد جنودها بقصف لـ"أنصار الله" جنوب الحديدة

أعلنت قوات العمالقة التابعة للجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الأحد، مقتل أحد أفرادها بقصف نفذته جماعة أنصار الله "الحوثيين"، في محافظة الحديدة غرب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد المركز الإعلامي للعمالقة على موقعه بأن "الحوثيين قصفوا بقذائف الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر مواقع للعمالقة في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)".



© AFP 2019 / Mohammed Huwais "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع للجيش اليمني شمال غربي حجة

وأضاف أن "جنديا قُتل بشظايا قذيفة هاون خلال قصف الحوثيين مواقع في الجبلية".

في سياق آخر، قال المركز، إن "ثلاثة من الحوثيين قتلوا بانفجار لغم أرضي حاولوا زرعه على طريق فرعي بالقرب من منطقة ظمي جنوب مديرية حيس (جنوب شرقي الحديدة)".

وأشار إلى "سقوط قتلى وجرحى من المارة في وقت سابق، جراء انفجار ألغام أرضية زرعتها عناصر حوثية على ذات الطريق".

من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن قوات التحالف العربي والجيش اليمني استهدفت بقذائف الهاون مصنعاً للثلج في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة، وأطلقت 16 قذيفة على قرية محل الشيخ في المنطقة ذاتها، وقذيفتين على حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو شمال شرقي الحديدة.