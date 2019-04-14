بالفيديو... ضجة في العراق بسبب عزف نشيد صدام

أثار عزف السلام الجمهوري العراقي لنظام صدام حسين، خلال حفل تخرج إحدى كليات جامعة ذي قار، جدلا واسعا في العراق.

وتسبب تداول ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر حفلا لطلبة إحدى الكليات على وقع أنغام نشيد "وطن مد على الأفق جناحه" ضجة بين مستخدمي السوشيال ميديا.

وأعلنت الجامعة، اليوم الأحد، "عدم مسؤوليتها عن عزف السلام الجمهوري لنظام البعث خلال حفل التخرج"، بحسب ما نشرته شبكة "رووداو" الإعلامية.

ونقلت الشبكة عن رياض شنتة، رئيس الجامعة خلال تصريحات لوسائل إعلام محلية، قوله إن "السلام الجمهوري عزف بالفعل خلال حفل تخرج كلية الآداب في جامعة ذي قار في قاعة الإدارة المحلية".

وتابع "الجامعة لم تعلم بتنظيم الحفل، ولم تعط ترخيصا به، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية، حيث إن صاحب المكتب المنظم للحفل هو المسؤول عن الحادثة، وهو قيد الاعتقال حاليا".

يشار إلى أن العراق يشهد مع حلول نهاية العام الدراسي، حفلات تخرج الطلبة من الكليات.

وبعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل، صدام حسين في 2003، اعتمد العراق أنشودة "موطني" نشيدا وطنيا، وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان، وألحان محمد فليفل.