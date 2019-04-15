فوز مرشحة تيار المستقبل في الانتخابات النيابية الفرعية شمال لبنان

أعلنت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية، ​ريا الحسن، اليوم الاثنين​، عن فوز المرشحة عن تيار المستقبل ​ديما جمالي​ بالمقعد النيابي في الانتخابات النيابية​ الفرعية في ​مدينة طرابلس​.

© Sputnik . Alexander Andreychenko عون يرفض انضمام لبنان لأي منتدى طاقة تشارك فيه إسرائيل

وعقدت الحسن مؤتمرا صحفيا في ​وزارة الداخلية اللبنانية ببيروت​، وكشفت خلاله نسبة الأصوات وأعدادها، حيث استطاعت مرشحة تيار المستقبل أن تحوز على 19387 صوتا، فيما بلغت نسبة الاقتراع 12.55 بالمئة بحوالي 30 ألف مقترع.

ووجهت وزيرة الداخلية الشكر للأجهزة الأمنية من قوى أمن وأمن عام وللجيش اللبناني ولهيئة الإشراف على الانتخابات على حسن سير العملية الانتخابية.