قوات العمالقة: مقتل 8 من "أنصار الله" بصد هجوم لهم في الحديدة

أعلنت قوات العمالقة في الجيش اليمني المدعوم من التحالف، اليوم الاثنين، إحباط هجوم واسع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الحديدة غربي اليمن.

© Sputnik . Ahmed Abdelwahab الجيش اليمني يبدأ حملة لتطهير جنوبي محافظة الحديدة من الألغام

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المتحدث باسمها، مأمون المهجمي، أن "القوات كسرت هجوما حوثيا هو الأعنف على مواقع شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة ".

وأضاف أن "ثمانية من الحوثيين قتلوا وأصيب العشرات منهم خلال صد هجومهم، إضافة إلى تكبيدهم خسائر في العتاد".

وأشار المهجمي إلى "مقتل جندي وإصابة 5 آخرين من القوات المشتركة بقصف شنه الحوثيون بالهاون والهاوزر وقذائف بي 10، على مواقع شرق الدريهمي".

واختتم متحدث العمالقة بالقول: "المليشيا الحوثية تسعى للقضاء على جهود السلام الأممية، وتثبت أنها عدوة للسلام في الحديدة وفي اليمن بأكمله، ولاتحمل سوى مشروع الإرهاب الذي تموله إيران في المنطقة".

وكان المركز الإعلامي للعمالقة قد أفاد يوم الأحد الماضي، بأن قوات الحوثيين قد قصفت مواقع لهم بقذائف الهاون عيار 120 ومدفعية الهاوزر، في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا (جنوب الحديدة)، مما أسفر عن مقتل جندي.