تسجيل
10:25 15 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    مدينة الكويت، الكويت

    تفاصيل زيارة "الفجر المفاجئة" إلى الكويت... ما علاقة قطر وإسرائيل

    © Sputnik . Pavel Gerasimov
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 20

    كشفت صحيفة "الراي" الكويتية النقاب عن زيارة رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) السويسري جاني إنفانتينو إلى الكويت، لبحث استضافة الدولة الخليجية بعض مباريات مونديال 2020 الذي تستضيفه قطر، مع اتجاه لزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا.

    يوسف بن علوي
    © AFP 2019 / THOMAS HARTWELL
    سلطنة عمان تعلق للمرة الأولى على استضافة بعض مباريات مونديال قطر
    وقالت الصحيفة الكويتية، إن "زيارة إنفانتينو المفاجئة إلى الكويت بدأت فجر السبت، وأحيطت بأجواء من التكتم، لاتخاذ قرار نهائي في شأن استضافة البلاد من عدمه لعدد من المباريات، وهو الملف الذي جرى تداوله على غير صعيد، منذ أشهر عدة".

    ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الملف، إن الكويت تراجعت عن استضافة عدد من مباريات كأس العالم المقبلة، وأرجع ذلك إلى أسباب عدة، أبرزها "اعتذار سلطنة عمان عن المشاركة في استضافة المونديال، وأخرى تتعلق بالفترة الزمنية الضيقة للانتهاء من الاستعدادات الللازمة".

    كما قالت مصادر أخرى، أن من بين "أسباب الرفض الكويتي للمشاركة في استضافة الحدث الأبرز رياضيا على مستوى العالم إلى ما يتعلق بـ"الخمور وإسرائيل"، مشيرة إلى تمسك الكويت والأمير الشيخ صباح الأحمد تحديدا بالثوابت والقوانين التي تحرم الكحول من منطلق ديني — اجتماعي، فضلا عن رفضها التطبيع مع إسرائيل واستصدار تأشيرات دخول لحاملي الجواز الإسرائيلي".

    في هذه الأثناء، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" بأن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، التقى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، رفقة رئيس الاتحاد الكويتي الشيخ أحمد يوسف السعود الصباح، كما التقى إنفانتينو رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وعقد اجتماعا مع مسؤولي اتحاد الكرة بحسب الوكالة.

    وفي حين لم تشرح الوكالة أي تفاصيل رسمية عن الزيارة، أشارت وسائل الإعلام الكويتية الى أنها تأتي ضمن سعي الـ"فيفا" للبحث في زيادة منتخبات المونديال.

    وكان من ضمن الخيارات قيد التداول، إقامة مباريات في الكويت وسلطنة عمان، لكن الأخيرة أعلنت مسقط أعلنت أنها "غير جاهزة" لمثل هذا الأمر. وقال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العمانية يوسف بن علوي لشبكة "سي إن إن": "نحن لسنا جاهزين لاستضافة مباريات في مونديال 2022".

    وكانت وكالة "أسوشيتد برس" نقلت عن مصدر مطلع في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قوله إن "الاتحاد ما زال مستمرا في بذل مساعيه الجادة لإشراك الكويت وسلطنة عُمان في استضافة النهائيات جنبا إلى جنب مع دولة قطر".

    مدينة الدوحة
    © AFP 2019 / Stringer
    أمير عربي ينصح "الفيفا" بشأن مشاركة دول المقاطعة في استضافة كأس العالم بقطر
    ورأى المصدر — وفقا للوكالة أنه "بما أن الاجتماع المرتقب لمجلس رئاسة الفيفا في 14 مارس الجاري في مدينة ميامي الأمريكية سيشهد التصويت على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة في نهائيات 2022 ليصبح 48 منتخبا بدلا من 32، فإنه في حال موافقة المجلس على ذلك المقترح ستعزز جدا فرصة التصويت بـ(نعم) على مقترح إشراك الكويت وسلطنة عمان مع قطر، إلا في حالة أن تقرر تأجيل القرار النهائي إلى مؤتمر الفيفا السنوي في يونيو المقبل".

    فيما قال رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، اللواء محمد خلفان الرميثي، إن الكويت وسلطنة عمان تملكان حظوظا كبيرة لاستضافة عدد من مباريات مونديال 2022.

    كما قال الرميثي، في تصريحات نشرتها صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن "تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2022 بالمشاركة مع قطر يمكن أن يكون العلاج للأزمة القائمة في الخليج". وطالب الرميثي، في رسالة موجهة للقطريين بضرورة تنحية الأزمة الدبلوماسية جانبا والتركيز على كرة القدم، بحسب ما نقلت الصحيفة البريطانية.

    وكانت لولوة راشد الخاطر، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، قالت إنه من الصعب الحكم على نية الإمارات بتقديم عرض للتعاون مع قطر في تنظيم كأس العالم 2022، خاصة في ظل هذه الظروف.

    وأوضحت الخاطر، في تصريحات تلفزيونية، أن قطر سعت منذ البداية ليكون كأس العالم للمنطقة بأكملها للشرق الأوسط والعالم العربي وما زالت تلك هي الرغبة الأساسية للدوحة، مشيرة إلى أنه بسبب الوضع الدبلوماسي الصعب فمن الصعب تخيل كأس العالم بين قطر والإمارات، وفقا لصحيفة الشرق القطرية.

    انظر أيضا:

    "فيفا": ملف مونديال قطر 2022 سليم ولن نلتفت لشائعات مستمرة منذ 10 سنوات
    قطر مستمرة في التحضير لمونديال 2022 على أساس 32 فريقا
    "فيفا" يصدم "دول المقاطعة" بشرط المشاركة في تنظيم مونديال قطر 2022
    الدفاع المدني يحاصر حريقا في أحد ملاعب كأس العالم 2022 في قطر
    قطر تعترف بوجود أخطاء في حق عمال إنشاءات كأس العالم 2022
    الكلمات الدلالية:
    أخبار مونديال قطر 2022, حصار قطر, دول المقاطعة, علاقات الدول, الأزمة القطرية الخليجية, أخبار العالم, أخبار العالم العربي, مونديال 2022, تنظيم كأس العالم 2022, الاتحاد الكويتي لكرة القدم, الديوان الأميري الكويتي, مجلس الوزراء القطري, حكومة سلطنة عمان, الحكومة الكويتية, البرلمان الكويتي, الحكومة الإسرائيلية, فيفا, رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم, جياني إنفانتينو, الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح, الكويت, قطر, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    يوري غاغارين يحمل باقة زهر الأقحوان
    رجل الفضاء... يوري غاغارين
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك