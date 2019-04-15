إسرائيل تنشر لأول مرة تفاصيل الضربة الأخيرة على سوريا (صور وفيديو)

وقالت إيمدج سات إنترناشونال، إن "الصور تظهر تدميرا كاملا لمصنع صواريخ أرض — أرض إيرانية في منطقة مصياف في ريف حماة، بعد استهدافه بصواريخ إسرائيلية يوم السبت الماضي"، مؤكدة أنه "تم تدمير البنى الصناعية الرئيسة بالكامل، بما في ذلك الصالات الرئيسية ومباني وثلاثة صالات للإنتاج مجاورة".
وأضافت أن "بقية المباني تضررت جراء الانفجار، وقدرت أن جميع العناصر والمعدات التي كانت بداخلها قد دمرت بالكامل"، مؤكدة أن "الموقع الذي تم استهدافه قد يكون مخصصا لإنتاج وتجميع عناصر من صواريخ أرض — أرض مختلفة أو يستخدم لتحسين دقة الصواريخ".
#Thread 1/4 —#Before,12 April, & #After,13 April, few hours after the #strike in #Masyaf, #Syria. Completely destroyed structures which were (according to #OSINT) #missiles manufacturing hangars, related to #Iran. See here the #before and #after. #ISI #SSM pic.twitter.com/jaSUp3zBNu— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) April 14, 2019
وقالت الشركة التابعة للاستخبارات الإسرائيلية، إن "المصنع يقع بالقرب من منشآت أخرى من المحتمل أن تكون مرتبطة بمشروع قاعدة صواريخ أرض أرض إيراني في سوريا، وسبق أن استهدفته غارات إسرائيلية مزعومة على مدار العامين الماضيين".
وذكرت إيمدج سات إنترناشونال، أن "المصنع" أنشئ بين 2014 و2016 في الجزء الغربي من قاعدة للجيش السوري، وأنه في مراحل لاحقة شيّد جدار أحاط به لفصله عن باقي القاعدة"، مؤكدة أن "المصنع مكون من مستودع كبير طوله 60 مترا وعرضه 25 مترا، بالإضافة إلى بنايات صناعية أصغر حجما تحيط به".
وأضافت أن "مدخل المصنع يمر عبر القاعدة السورية، وأنه لا يمكن تحديد هوية الجهة التي تسيطر على هذه المنشآت، أهي القوات الإيرانية أم القوات الموالية لها أم القوات الحكومية السورية".
4/4 — If the #bombed site in #Masyaf, #Syria, was indeed a #missile factory, it could allow production and assembly of different #SSM elements or for improving the #accuracy of missiles. #ISI #Iran #VISINT #IMINT pic.twitter.com/SKGhO6FOBF— ImageSat Intl. (@ImageSatIntl) April 14, 2019
وأعلنت دمشق مؤخرا أن موقعا عسكريا تعرض لغارة جوية إسرائيلية أسفرت عن تدمير بعض المباني وإصابة عدد من العسكريين بجروح.
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