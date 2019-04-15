المبعوث الأممي إلى اليمن يقر بتأخير تنفيذ اتفاق ستوكهولم

أقر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في مدينة الحديدة الساحلية.

وأشار غريفيث، في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى أن "الأمم المتحدة مازالت تتعامل بكل جدية لتذليل أي تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

كما أكد أن "الأمم المتحدة ماضية قدما في التمسك بالتزامها نحو الاستمرار بالعمل مع الحكومة اليمنية التي تمثل شريكا رئيسيا في وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة".

إلى ذلك، هنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني، وأعضاء مجلس النواب بمناسبة انعقاد مجلس النواب لجلسته في سيئون، مؤكدا التزام الأمم المتحدة بالعمل مع الحكومة اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن.

المبعوث الخاص لليمن السيد #مارتن_غريفيث يبعث برقية تهنئة لفخامة الرئيس #عبدربه_منصور_هادي رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس النواب بمناسبة إنعقاد مجلس النواب لجلسته في #سيئون

ويؤكد التزام #الامم_المتحدة بالعمل مع الحكومة اليمنية لإعادة الأمن والاستقرار لليمن pic.twitter.com/IdaFyNbK9x — معمر الإرياني (@ERYANIM) April 14, 2019

وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قد أكد في وقت سابق، خلال جلسة البرلمان اليمني الذي انعقد في سيئون بحضرموت، أن "الشرعية اليمنية تهدف لإنجاز سلام شامل وفق المرجعيات الثلاث، إلا أن ميليشيا الحوثي تعرقل تلك الجهود وتتعمد إفشال كل الاتفاقيات"، مضيفا: أن "انعقاد البرلمان يشير بوضوح لفشل المشروع الحوثي المدمر"، ومتسائلاً إذا كان قد "حان الوقت لإلقاء السلاح والبدء في السلام".