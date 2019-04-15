تفاصيل العثور على جثة وافد عربي فوق إحدى البنايات في الكويت

عثرت قوات الأمن الكويتية على جثة وافد عربي ملقاه فوق إحدى العمارات في منطقة الجابرية التابعة لمحافظة حولي الكويتية.

وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على جثة وافد ملقاه فوق إحدى العمارات في منطقة الجابرية، "أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود شخص بحالة غير طبيعية فوق إحدى البنايات بمنطقة الجابرية، وفقا لموقع "25 فبراير" الكويتي.

وأضاف البيان: "على الفور انتقل رجال أمن مخفر الجابرية إلى الموقع حيث تبين وجود جثة لوافد من جنسية عربية وعليها إصابة في منطقة الرأس.

العثور على «جثة مصري» فوق سطح بناية في الجابرية

شبهة جنائية وراء وفاته بوجود آثار دماء نتيجة جرح قطعي في جبهته pic.twitter.com/BksMo85GDO — أمن ومحاكم (@mediacourt) April 15, 2019

وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن يكثفون جهودهم وتحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.