تفاصيل العثور على جثة وافد عربي فوق إحدى البنايات في الكويت

وأفادت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية في بيان توضيحي لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول العثور على جثة وافد ملقاه فوق إحدى العمارات في منطقة الجابرية، "أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الوزارة يفيد بوجود شخص بحالة غير طبيعية فوق إحدى البنايات بمنطقة الجابرية، وفقا لموقع "25 فبراير" الكويتي.
وأضاف البيان: "على الفور انتقل رجال أمن مخفر الجابرية إلى الموقع حيث تبين وجود جثة لوافد من جنسية عربية وعليها إصابة في منطقة الرأس.
العثور على «جثة مصري» فوق سطح بناية في الجابرية— أمن ومحاكم (@mediacourt) April 15, 2019
شبهة جنائية وراء وفاته بوجود آثار دماء نتيجة جرح قطعي في جبهته pic.twitter.com/BksMo85GDO
وأكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن رجال الأمن يكثفون جهودهم وتحرياتهم للوقوف على ملابسات الواقعة.
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