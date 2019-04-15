تفاصيل لقاء أمير قطر وقائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط

بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تطوير العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال استقباله الجنرال كينيث ماكينزي، القائد الجديد للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، الذي بدأ مهامه أخيرا.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية القطرية "قنا"، استقبل الشيخ تميم، في مكتبه بالديوان الأميري، صباح الأحد، الجنرال ماكينزي والوفد المرافق له بمناسبة زيارتهم للبلاد.

وأثنى قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط على "الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية، وعلى جهودها المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب".

سمو أمير البلاد المفدى يهنئ قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بمناسبة تسلمه لمنصبه متمنيا له التوفيق في أداء مهامه ،من جانبه شكر سعادة الجنرال سمو الأمير على استقباله وعلى الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية في محاربة الإرهاب. #قنا pic.twitter.com/O5YWoKunhc — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) April 14, 2019

سمو أمير البلاد المفدى يهنئ قائد القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط بمناسبة تسلمه لمنصبه، متمنيا له التوفيق في أداء مهامه، من جانبه شكر سعادة الجنرال سمو الأمير على استقباله وعلى الدور المركزي الذي تقوم به دولة قطر من خلال قاعدة العديد الجوية في محاربة الإرهاب.

وكان الجنرال الأمريكي ماكينزي تسلم، في 28 مارس/آذار الماضي، مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على الأعمال العسكرية للولايات المتحدة في بلدان عدة بينها سوريا واليمن وأفغانستان.

وتحتضن قطر قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية، إحدى أهم القواعد العسكرية في المنطقة، التي تأسست عام 2005 وتقع على بعد 30 كم جنوب غربي العاصمة القطرية الدوحة، ويوجد فيها نحو 11 ألف عسكري أمريكي، حيث تعد مركزا أساسيا لعمليات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط؛ ما يجعل العلاقات بين البلدين استراتيجية.