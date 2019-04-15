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13:29 15 أبريل/ نيسان 2019
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    الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وزوجته وداد بابكر

    أول تعليق رسمي على طلب زوجة البشير دخول الإمارات

    © AFP 2019 / ASHRAF SHAZLY
    العالم العربي
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    نفى أتينج ويك أتينج السكرتير الصحفي لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، أن تكون لدى جوبا أي فكرة حول مكان وداد بابكر، قرينة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.

    البشير
    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
    صحيفة تتحدث عن مفاجأة قبل سقوط البشير بيوم واحد... ماذا فعلت زوجته وشقيقه
    وقال أتينج في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية: "ليس لدينا أي فكرة حول وجود وداد بابكر زوجة الرئيس السوداني في جوبا".

    وكانت صحيفة "التيار" السودانية كشفت، في وقت سابق، اليوم الاثنين، مفاجآت، بشأن زوجة الرئيس المعزول عمر البشير، وداد بابكر، وشقيقه عبد الله، الموجودين في جوبا عاصمة جنوب السودان.

    كما قالت "التيار"، إن "وداد بابكر وصلت إلى جوبا قبل سقوط نظام البشير بيوم بصحبة أبنائها، فيما وصل عبد الله البشير قبل السادس من أبريل للقاء بعض شركائه".

    وأضافت الصحيفة أن ميان دوت، سفير جوبا بالخرطوم قال إن "شقيق البشير عبد الله كان متواجدا بجوبا منذ أيام، لكنه وصل الخرطوم السبت الماضي، ونفى تواجد زوجة الرئيس المخلوع وداد بجوبا".

    ثم عادت الصحيفة لتقول إن مصادر أكدت لها أن وداد بابكر في جوبا واتجاهها للعودة إلى الخرطوم، فيما لم يؤكد أي مصدر سوداني حتى الآن مكان وجود وداد بابكر زوجة الرئيس المعزول.

    وأعلنت وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، الخميس الماضي 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.

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