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15:03 15 أبريل/ نيسان 2019
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    "منتدى الإسكندرية للإعلام"... محاولة جديدة للارتقاء بالإعلام

    © Sputnik . Kirill Kalinikov
    العالم العربي
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    تنطلق فعاليات الدورة السابعة لمنتدى الإسكندرية للإعلام، الخميس المقبل الموافق 18 أبريل/ نيسان، بعنوان "التربية الإعلامية والتنمية المستدامة".

    يعقد المنتدى دورته هذا العام بالشراكة مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة ممثلة في مركز كمال أدهم للصحافة التلفزيونية والرقمية بكلية الشئون الدولية والسياسات العامة في إطار الاحتفال بعشرية كلية الشئون الدولية والسياسات العامة ومئوية الجامعة الأمريكية.

    وبحسب بيان للمنتدى، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، يشارك في المنتدى هذا العام 250 مشاركًا من مختلف الدول العربية، وتمتد فعالياته على مدى ثلاثة أيام تنتهي في السبت 20 أبريل/نيسان، ويعقد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

    ​تناقش الدورة الجديدة من المنتدى محاور التربية الإعلامية والمحتوي، والدراية الإعلامية، والتربية الإعلامية والتكنولوجيا، والتربية الإعلامية والبيانات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 52 مدربا ومتحدثا ومحاضرا من 4 دول (فرنسا والسويد والأردن واليمن)، بالإضافة إلى مصر.

    وبحسب المنظمين للمنتدى يشهد المنتدى عقد 5 جلسات متوازية على مدار يومين بإجمالي 30 ورشة عمل، بالإضافة إلى 6 جلسات حوارية. كما تقام فعاليات منتدى خاص بالتعليم الإعلامي في الجامعات بمشاركة 29 أكاديميا من عمداء ووكلاء كليات ونواب وأساتذة بكليات ومعاهد الإعلام.

    ​وتأتي الدورة السابعة بعد أن اكتسب منتدى الإسكندرية للإعلام الصبغة الأورومتوسطية، في أعقاب نجاح منتدى متخصص أُقيم في باريس – فرنسا، حول التدقيق والتحقق من الأخبار.

    أنٌشئ "منتدى الإسكندرية للإعلام"، عام 2012، حرصًا على رفع مستوى الأداء العملي للكفاءات الإعلامية بمختلف مجالاتها (صحافة، إذاعة،  تلفزيون… وكذلك الإعلام الإلكتروني)، وصولاً إلى مصداقية ومهنية حقيقة وبخاصة مجتمعات الإعلام المحلي.

    توج المنتدى في ديسمبر/كانون الأول 2016، بجائزة الإبداع العربي من مؤسسة الفكر العربي فئة الإبداع الإعلامي. يرعى المنتدى هذا العام "إم بي سي مصر" كراع إعلامي رئيسي، كما يدعمه برنامج "إنسباير إيجيبت" وسفارة السويد والمصري اليوم كجريدة رسمية وجلوكال وإعلام دوت أورغ وأليكس أجندة.

    عقد المنتدى فى دورته الأولى في مايو/أيار 2013،  بعنوان "الإعلام المحلي والتنمية" على نطاق جمهورية مصر العربية فقط، ثم انطلقت دورته الثانية 2014 إلى رحاب أوسع ليشمل الوطن العربي وفي أبريل/نيسان 2015، بالإسكندرية تحت عنوان "الإعلام المجتمعي في العالم العربي". وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، ناقش المنتدى موضوع "ريادة الأعمال في مجال الإعلام في العالم العربي"؛ وعام 2017 تناول موضوع "الإعلام والابتكار"، والدورة السادسة 2018 بعنوان "ضد الأخبار الكاذبة".

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