تسجيل
15:03 15 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    داخلية الحكومة الليبية المؤقتة تنفي إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بانفجار سيارة في بنغازي

    © REUTERS / Esam Omran Al-Fetori
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت مديرية الأمن في مدينة بنغازي شرقي ليبيا، اليوم الاثنين، انفجار سيارة مفخخة تحت جسر بمنطقة سيدي خليفة شرق بنغازي، وأكدت أن التفجير لم يسفر عن وقوع أية أضرار بشرية أو التسبب بإصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية بحسب أخبار متداولة.

    بنغازي — سبوتنيك. وقالت مديرية الأمن، في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية "وال": "الانفجار السيارة مفخخة الذي وقع صباح اليوم تحت جسر منطقة سيدي خليفة شرق بنغازي لم يسفر عن أية أضرار بشرية تذكر".

    الجيش الليبي في شوارع بنغازي
    © Photo / الجيش الليبي في شوارع بنغازي
    تفاصيل استهداف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بسيارة مفخخة في بنغازي
    ولفتت المديرية إلى "وقوع بعض الأضرار المادية في المركبات الآلية القريبة من التفجير إضافة إلى أضرار طفيفة بالجسر التي انفجرت أسفله السيارة".

    ونفي البيان صحة أنباء متداولة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء حول إصابة مدير إدارة مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في بنغازي عقيد عادل مرفوعة أو أي من قوة الإدارة.

    يشار أن مصدر أمني ليبي بوزارة الداخلية أبلغ وكالة "سبوتنيك"، وقت سابق من اليوم، بأن سيارة مفخخة انفجرت في سيدي خليفة بالمدخل الشرقي بنغازي مستهدفة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية  العقيد عادل مرفوعة ونقل على الفور للمستشفى لتلقي الإسعافات وحالته مستقرة.

    فيما نشرت قناة "أخبار ليبيا 24"، صورا لموقع انفجار السيارة المفخخة  وقالت إن السيارة المفخخة كانت مركونة تحت كوبري سيدي خليفة، تم تفجيرها أثناء مرور آمر جهاز مكافحة الإرهاب،  عقيد عادل مرفوعة، مما تسبب في إضرار بالجسر.

    كشف عبد المنعم الزايدي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، تفاصيل استهداف عادل مرفوعة البرغثي، رئيس جهاز مكافحة الإرهاب من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة في مدينة بنغازي.

    وأكد الزايدي، نجاة العميد عادل مرفوعة البرغثي رئيس جهاز مكافحة الإرهاب، من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي.

    وأضاف الزايدي في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن العملية الإرهابية وقعت صباح اليوم الاثنين أثناء مرور سيارة العميد البرغثي، وأن المعلومات الأولية تشير إلى إصابات طفيفة وعدم مقتل أي مواطن أو جندي إثر العملية حتى الآن.

    وكان مصدر أمني في وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة، قد قال اليوم الاثنين، بأن "سيارة مفخخة استهدفت رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في منطقة سيدي خليفة، العقيد عادل مرفوعة، شرقي مدينة بنغازي الليبية.

    يأتي ذلك بعد أيام من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

    وبنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية، وتخضع لسيطرة الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ويمثل القوة المهيمنة في شرق البلاد.

    عناصر الجيش الوطني الليبي خلال مواجهة إرهابيي تنظيم داعش في بنغازي، ليبيا 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © AFP 2019 / Abdullah Doma
    إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي إثر انفجار سيارة مفخخة
    وأطلق حفتر حملته العسكرية في بنغازي في أيار/مايو 2014، ردا على تفجيرات واغتيالات ألقي باللوم فيها على إسلاميين متشددين في إطار حالة الفوضى التي أعقبت الانتفاضة التي أنهت حكم معمر القذافي عام 2011.

    وظل الجيش الوطني الليبي يحارب التيارات الإسلامية المتشددة، وبينها من هو على صلة بتنظيمات إرهابية، وخصوما آخرين في بنغازي حتى أواخر عام 2017.

    وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة حفتر، ليل الرابع من نيسان/أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

    وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

    انظر أيضا:

    تفاصيل استهداف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب بسيارة مفخخة في بنغازي
    إصابة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بنغازي إثر انفجار سيارة مفخخة
    وعود بتشكيل حكومة مدنية في السودان... ومجلس النواب الليبي يعقد أولى جلساته في بنغازي
    مجلس النواب الليبي يعقد أولى جلساته في بنغازي ورئيسه يوجه دعوة عاجلة
    مجلس النواب الليبي يعقد أول جلسة رسمية غدا في مدينة بنغازي
    الحكومة الليبية المؤقتة تمدد مدة مهام الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي لفترة أطول
    الجيش الليبي ينفي تقارير إعلامية بريطانية عن وجود عناصر مسلحة روسية في بنغازي
    القبض على عشرات المهاجرين غير الشرعيين في بنغازي... هذه جنسياتهم
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا, الحرب في ليبيا, الجيش الليبي, خليفة حفتر, بنغازي, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    متطوعون يصبون مسحوقا من اللون الأصفر على المتسابقين الذين اجتازوا خط نهاية السباق، في أول مسابقة الألوان في الجيزة، مصر في 13 أبريل/ نيسان 2019
    لأول مرة في مصر...سباق الألوان في الجيزة
    ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    ترامب: ويكيليكس؟ لا أعرف شيئا!
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك