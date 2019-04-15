إجراء ثوري جديد يمنح المرأة في السعودية حق الاختيار

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الاثنين 15 أبريل/نيسان، عن إجراء ثوري جديد، يمنح المرأة في السعودية، لأول مرة حق الاختيار.

ونشر موقع "أرقام" السعودي الناطق باللغة الإنجليزية، بيانا لشركة "أوبر" السعودية لنقل السيارات الخاصة، حول خدمتها الموجهة للمرأة السعودية.

© REUTERS / Hamad I Mohammed "وصول"... السعودية تزف بشرى سارة إلى المرأة العاملة

وأشارت "أوبر" إلى أنها أطلقت رسميا تقنية وميزة جديدة مخصصة للسيدات فقط، والتي يمكن من خلالها أن تختار المرأة "وجهة النساء المفضلة"، والتي تعني أن تختار من ستركب السيارة أن تأتي لها سائقة، أو أن تختار من تقود السيارة من يأتي لها سيدة أيضا.

وقالت "أوبر" إنها تسعى من خلال تلك التقنية، توفير مزيد من الأماكن لمن يستخدم تلك الخدمة، وبالأخص السائقات التابعات لها.

وتعد تلك التقنية الجديدة من قبل "أوبر" هي الأولى من نوعها على مستوى العالم في الشركة العالمية، خاصة وأنها خضعت للتجربة في العام الماضي، بعدما منح المرأة السعودية حق قيادة السيارات.

وتستهدف "أوبر" من خلال تلك الخدمة أن تدعم المبادرة الجديدة الخاصة بها في السوق السعودي، والتي أطلقت عليها "أوبر مساركِ"، والتي تستهدف زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، من خلال استخدامهن وسائل نقل بأسعار معقولة.

وكانت السعودية، قد سمحت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لأول مرة للمرأة بقيادة السيارات، وهو ما سمح لشركات النقل الخاص في تدريب سائقات جدد.

Uber launches “Women Preferred View” feature in Saudi Arabia https://t.co/91Zay0XqAr pic.twitter.com/wExHy0SGaK — Images RetailME (@imagesretailme) April 15, 2019

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وأعلنت شركة "أوبر" لخدمات النقل عن إتمامها رسميا صفقة استحواذ مليارية كبرى مع منافستها في الشرق الأوسط، شركة "كريم".

ونشرت "أوبر" بيانا عبر موقعها الرسمي، أعلنت فيه إتمام صفقتها للاستحواذ على "كريم" بمقابل 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقالت الشركة في بيان، إنه "بموجب الصفقة تصبح شركة كريم مملوكة بالكامل من قبل شركة أوبر، وستعمل كشركة مستقلة تحت علامة كريم التجارية وبقيادة مؤسسيها".