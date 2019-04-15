الجيش السوداني يصدر بيانا عاجلا بعد الحديث عن محاولات فض الاعتصام

أصدر الجيش السوداني، اليوم الاثنين، بيانا عاجلا بعد الحديث عن محاولات فض اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة.

الخرطوم- سبوتنيك. وأعلن الجيش السوداني قيامه بحملة نظافة قرب ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، عقب ساعات من دعوة قوى سودانية المحتجين للتوافد والانضمام للاعتصام الذي يتعرض لمحاولات فضه.

© REUTERS / STRINGER قوة من الجيش السوداني تحاول فض الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة

وقالت قوات الدعم السريع في بيان: "في إطار تكامل الأدوار بين المجتمع وقواتكم المختلفة تقوم قوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى بحملة نظافة للشوارع أمام القيادة العامة ونُعلمكم أن مهمة قواتكم الحفاظ علي سلامتكم، وقد شهدت هذه المنطقة في الأيام الماضية اشتباكات لربما خلفت وراءها أجساما غريبة يصعب علي المدنيين التعامل معها".

وأضاف البيان: "تأتي مهمة قواتكم في تهيئة البيئة التي تضمن سلامتكم ونتقدم بالشكر لكل من ساهم في حملة النظافة من كل فئات المحتجين المتواجدين بمكان الاعتصام ونلفت انتباهكم لإبلاغنا عن وجود أي جسم غريب".

وكان تجمع المهنيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان، قد أعلن في وقت سابق، أن هناك محاولات لفض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم.

ووفقا لـ"تجمع المهنيين السودانيين"، فقد "بدأت قوة عسكرية من الجيش السوداني تتكون من أكثر عشرين سيارة عسكرية ومدرعة، في إزالة الحواجز التي وضعها المعتصمون بشارع الجامعة لحمايتهم من أي هجوم في مقر اعتصام وزارة الدفاع في الخرطوم".

وكان شهود عيان أفادوا لوكالة "سبوتنيك"، بأن "عساكر من الجيش السوداني تقدموا نحو المتاريس التي يقيمها المعتصمون حول ساحة الاعتصام أمام القيادة العامة لمحاولة تفكيكها"، موضحين "المعتصمون تجمهروا في المنطقة التي تقدم لها العساكر ورفضوا فك المتاريس فتراجعت القوات".

وقال أحد المعتصمين، ويدعى محمد سلمان: "هناك محاولات متكررة لفض الاعتصام ونحن نرفضها، والمعتصمون يتعاملون معها"، متابعا "بعد انتشار خبر محاولة فض الاعتصام ودعوة تجمع المهنيين لاحظنا توافد عدد كبير من الناس لمؤازرة المعتصمين.

وأضاف سلمان: "الاعتصام مستمر حتى تحقيق أهداف الثورة كما أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير، وتسليم السلطة لحكومة مدنية، فنحن نرفض الحكم العسكري".

​وكان الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق شمس الدين كباشي طالب، خلال مؤتمر صحفي، بإزالة هذه المتاريس لتطبيع الحياة، وأكد في الوقت ذاته، أن الجيش لن يفض الاعتصام بالقوة بل سيعمل علي حماية المعتصمين.

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، الخميس الماضي 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.