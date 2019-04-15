بعد زلة لسان عن "خاشقجي"... إليسا تفاجئ السعوديين (فيديو)

تستعد الفنانة اللبنانية إليسا لإحياء حفل غنائي ضخم، بفندق هيلتون في جدة، وذلك يوم 19 أبريل/ نيسان الجاري.

ويشارك الفنانة إليسا، الحفل، الفنان السعودي ماجد المهندس، ليضم الحفل فقرتين لكل منهما، وسيقدما مجموعة من أبرز الأغاني التي يحبها جمهور الثنائي، وذلك وفقا لـ"HiaTV".

إليسا في السعودية من جديد pic.twitter.com/OqjZoJznR1 — HiaTV (@HiaTv) April 15, 2019

​وكانت إليسا أثارت ضجة في السعودية، بسبب زلة لسان عن الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي.

وتعرضت لموقف محرج عندما تلفظت بكلمة "خاشقجي" بدلا من "قهوجي" خلال إحيائها حفلا فنيا في دبي مؤخرا، وقال رواد موقع التواصل الاجتماعي إن هفوة إليسا هذه وقهقهتها الصاخبة تسببت في غضب بعض الرواد، مطالبين بمحاسبتها.