علاء مبارك على تويتر: ادعولي

طلب علاء مبارك نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك الدعاء له في تغريدة لها اليوم على "تويتر".

وكتب الابن الأكبر للرئيس الأسبق مبارك، على حسابه الرسمي على "تويتر": ادعولي ربنا يظهر الحق فى قضية البورصة، الحق إن شاء الله. سلام".

ادعولي ربنا يظهر الحق فى قضية البورصة ، الحق ان شاء الله. سلام. — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) April 15, 2019

​وقررت محكمة جنايات القاهرة في 20 سبتمبر/أيلول الماضي، قبول التظلم المقدم من نجلي الرئيس المصري الأسبق علاء وجمال مبارك و5 آخرين في القضية المتهمين فيها بالتلاعب بالبورصة، بكفالة مالية قدرها 100 ألف (نحو 5.5 آلاف دولار) لكل منهم، وحددت يوم 20 تشرين الثاني/نوفمبر لنظر القضية.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.