حزب المؤتمر الشعبي السوداني: طالبنا بتنحي البشير قبل أن يعزله الجيش

طالب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، علي الحاج، بتقصير مدة الفترة الانتقالية التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي، لكي تكون عاما واحدا بدلا من عامين.

الخرطوم- سبوتنيك. وقال الحاج، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "نختلف مع المجلس العسكري في الفترة الانتقالية، لكي تكون مدتها الأقصى عام واحد، خصوصا أن دولا أوروبية تقول إن ما جرى في السودان انقلاب".

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وتابع: "المجلس العسكري لديه كل الصلاحيات، ولذا نطالب بتشكيل هيئة رقابية"، مشيرا إلى أن استمرار الاعتصام يعد ضمانة أخرى مهمة".

وكشف الحاج أن حزبه طالب بتنحي البشير قبل أن تعزله القوات المسلحة وتصدى لمحاولات فض الاعتصام بالقوة، متهما البشير "بالمراوغة في تنفيذ الاتفاقيات".

وأعلن وزير الدفاع السوداني المتقاعد الفريق أول عوض بن عوف، الخميس الماضي 11 أبريل/ نيسان، عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، فيما اعتبره تجمع المهنيين السودانيين، الذي يقود الاحتجاجات في السودان انقلابا عسكريا.

وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.